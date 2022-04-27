Петков в столице проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Петкова, быть в Киеве – это символ, и не случайно многие мировые лидеры пошли на этот шаг.

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Потому что одно дело писать в фейсбуке, другое – проехать через военную территорию, добраться до Киева и показать украинским властям, что мы с ними,

– добавил премьер-министр Болгарии.

Политик добавил, что планирует обсудить во время визита в Киев реальные потребности украинцев, чтобы решить, какую помощь может оказать его страна.

Известно, что из Болгарии в Киев должен был отправиться один представитель каждой партии в правящей коалиции, но Болгарская социалистическая партия отказалась отправлять своего делегата.

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