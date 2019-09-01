Премьер Гончарук записал обращение к школьникам и "будущему главе правительства": забавное видео

Новоназначенный Премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение ко Дню знаний. В нем он подчеркнул, что кто-то из нынешних школьников тоже когда-то станет премьером, и пообещал школьникам создать им соответствующие условия для надлежащего обучения.

В опубликованном видео Алексей Гончарук, кроме обращения к школьникам, показал свое новое рабочее место. Он пожаловался на столь длинные коридоры, что по ним можно ездить на самокате.

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Когда кто-то из вас также будет премьер-министром, но на тот момент Украина уже будет сильной и продвинутой державой, с которой будут считаться в мире. Тогда правительство будет работать в современном инновационном здании,

– заявил премьер.

Он также показал, как здание украинского правительства выглядит сегодня – с огромным количеством этажей и длиннющими коридорами. По его словам, в сотнях кабинетов этого здания работают тысячи людей.

"Здесь министры принимают важнейшие для страны решения. Но для того, чтобы страна была успешной, нам нужны умные, образованные, свободные граждане – вы! Поэтому учитесь очень хорошо, а мы в правительстве сделаем все для того, чтобы создать вам все необходимые условия", – пообещал Алексей Гончарук.