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      Премьер Гончарук записал обращение к школьникам и "будущему главе правительства": забавное видео

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      Алексей Гончарук записал видеообращение ко Дню знаний
      Алексей Гончарук записал видеообращение ко Дню знаний / glavred.info

      Новоназначенный Премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение ко Дню знаний. В нем он подчеркнул, что кто-то из нынешних школьников тоже когда-то станет премьером, и пообещал школьникам создать им соответствующие условия для надлежащего обучения.

      В опубликованном видео Алексей Гончарук, кроме обращения к школьникам, показал свое новое рабочее место. Он пожаловался на столь длинные коридоры, что по ним можно ездить на самокате.

       Интересно: Зеленский назвал условия, при которых правительство Гончарука уйдет в отставку

      Когда кто-то из вас также будет премьер-министром, но на тот момент Украина уже будет сильной и продвинутой державой, с которой будут считаться в мире. Тогда правительство будет работать в современном инновационном здании,
      – заявил премьер.

      Он также показал, как здание украинского правительства выглядит сегодня – с огромным количеством этажей и длиннющими коридорами. По его словам, в сотнях кабинетов этого здания работают тысячи людей.

      "Здесь министры принимают важнейшие для страны решения. Но для того, чтобы страна была успешной, нам нужны умные, образованные, свободные граждане – вы! Поэтому учитесь очень хорошо, а мы в правительстве сделаем все для того, чтобы создать вам все необходимые условия", – пообещал Алексей Гончарук.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Образование
      Источник: 24 канал
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      Новости за 1 сентября
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