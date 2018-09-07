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Премьер-министру доложили о критической ситуации на "Укрзализныце"

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Виктор Галасюк
Виктор Галасюк / 5.ua

Сегодня сложилась критическая ситуация с перевозкой сырья и готовой продукции горно-металлургическим комплексом и украинскими аграриями.

Об этом в своем обращении к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману во время "часа вопросов" к правительству отметил глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк.

"Только в промышленности, в ГМК, на который приходится 45% перевозок, только по этой сфере в прошлом месяце потеряно 68 млн долларов валютной выручки. Представьте себе, почти 2 миллиарда гривен. Это прямой минус платежному балансу, а значит удар по гривне, и это прямой минус в экономике Украины", – подчеркнул политик.

По словам Виктора Галасюка, сегодня на железной дороге не хватает локомотивов.

"Мы предлагаем немедленно решить эту проблему на самом высоком уровне, обеспечить подвижный состав, обеспечить локомотивы. Если сегодня нет надлежащих локомотивов в "Укрзализныце", значит, надо сейчас срочно брать их в аренду в Казахстане, в Белорусси, в странах Балтии, закрывать этот сезонный дефицит. Потому что то, что происходит сегодня, – удар по международному имиджу Украины и удар по курсу гривны. Давайте срочно это исправлять", – резюмировал глава парламентского комитета.

Напомним, на совещании в Государственной регуляторной службе, которое проходило на прошлой неделе, представители промышленных ассоциаций и предприятий обратили внимание на критическую ситуацию с перевозкой грузов "Укрзализныцей". По информации участников совещания, сегодня на железных дорогах брошенными стоят сотни складов, а дефицит локомотивов превышает 100 единиц, по оценкам специалистов. Это приводит к трудности с наращиванием производства и сбыта продукции, а также с затовариванием складов. В частности, на складах украинских горно-обогатительных комбинатов уже накопилось 700 тыс. тонн железорудной продукции при нормативе в 150 тыс. тонн.

Теги: Тарифы Владимир Гройсман металургия Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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