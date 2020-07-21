С сегодняшнего дня каждый украинец сможет свободно получить востребованные навыки XXI века в формате SCORM-курсов, которые до сих пор были доступны только сотрудникам крупных компаний.

SCORM-курсы – это инновационный формат обучения, который одновременно является:

интересной историей (сторитейлинг),

захватывающим квестом (геймификация),

полезным и практичным материалом, который легко усваивается,

интерактивными тестами, которые прямо встроены в SCORM-уроки.

"Сейчас мы создали 60 SCORM-курсов, благодаря которым люди смогут: научиться выступать публично, создавать успешные проекты, мыслить креативно, управлять командами, организовывать эффективные продажи и презентации, сформировать собственный бренд, а для учителей и HR-ов будут отдельные учебные программы, – говорит директор КНП "Образовательное агентство города Киева" Бадри Лолашвили, – в отличие от обычных онлайн-лекций, которые имеются в большом количестве в Интернете, это действительно инновационный и эффективный формат обучения. Разработка каждого такого курса достаточно сложная с точки зрения методологии и технической реализации, поэтому до сих пор SCORM-курсы были доступны только сотрудникам топ-компаний, но мы нашли возможность сделать SCORM-курсы доступными для всех, независимо от возраста и сферы занятости. В ближайшее время ждите еще более 100 новых SCORM-курсов, которые помогут людям развить навыки для построения карьеры в наиболее высокооплачиваемых сферах".

Вслед за первым в Украине интерактивным сериалом "Образовательный Герой" и SCORM-курсами, команда Образовательного Хаба города Киева готовит 20 топ-образовательных проектов, которые появятся в ближайшее время для реализации концепции обучения в течение жизни (Life Long Learning), как на территории Киева, так и всей страны.

Для того, чтобы получить доступ к SCORM-курсам нужно зайти на портал образовательного Хаба города Киева – eduhub.in.ua.