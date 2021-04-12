Офис генпрокурора сообщил бывшему главе одного из районных судов Киева о подозрении. Его обвиняют в незаконном препятствовании демонстрациям во время Революции Достоинства.

Детали дела

Подозреваемый – судья в отставке. Сейчас он работает адвокатом. Досудебное расследование по делу проводят следователи Государственного бюро расследований.

Читайте также Подполковника СБУ будут судить из-за шантажа с записями разговора

По данным следствия, бывший судья привлек к административной ответственности 2 лиц за якобы невыполнение водителями требований об остановке. Кстати, никаких доказательств не было.

Речь идет о запугивании митингующих, которые 29 декабря 2013 года были участниками движения автоколонны от Крещатика до резиденции беглого президента Виктора Януковича.

25 января 2014 судья назначил им самый строгий вид административного взыскания за такое правонарушение – лишение права управления транспортным средством,

– говорится в сообщении.

Так называемые водители вообще не были на акции

В то же время следствие установило, что привлеченные к ответственности лица вообще не принимали участия в автопробеге к "Межигорью". Кроме того, они даже не имели водительских удостоверений.

Один из них так называемых митингующих был лицом с инвалидностью первой группы. Для передвижения он нуждался в посторонней помощи.



Бывшему судье из Киева сообщили о подозрении / Фото Офиса генпрокурора