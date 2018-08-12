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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Prestigio выпустила линейку умных телевизоров Prestigio Smart TV

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Prestigio выпустила линейку умных телевизоров Prestigio Smart TV
Prestigio выпустила линейку умных телевизоров Prestigio Smart TV / Фото из открытых источников

Компания Prestigio представила свою линейку умных телевизоров – Prestigio Smart TV. Устройства получили современный мультимедиа-процессор и расширенную оперативную и накопительную память.

Об этом пишет itnews.com.ua.

Телевизоры получили эргономичный и стильный дизайн. Телевизор весит всего 4,2К. Разъемы для подключения HDMI кабелей удобно расположены на боковой панели.

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Также смарт-телевизоры получили расширенную оперативную и накопительную память –  1 ГБ и 8 ГБ соответственно. То есть Prestigio Smart TV стали фактически домашним мультимедийным центром. Вместе с покупкой телевизора, пользователь получит клавиатуру и мышку в подарок. Также телевизоры совместимы с веб-камерами и игровыми манипуляторами.

Prestigio Smart TV поддерживает функцию передачи видеопотока, поэтому здесь можно транслировать ролики и фильмы со смартфона или планшета.

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Теги: Техно Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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