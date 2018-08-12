Prestigio выпустила линейку умных телевизоров Prestigio Smart TV

Компания Prestigio представила свою линейку умных телевизоров – Prestigio Smart TV. Устройства получили современный мультимедиа-процессор и расширенную оперативную и накопительную память.

Об этом пишет itnews.com.ua.

Телевизоры получили эргономичный и стильный дизайн. Телевизор весит всего 4,2К. Разъемы для подключения HDMI кабелей удобно расположены на боковой панели.

Читайте также: Xiaomi поставила собственный рекорд по продаже телевизоров

Также смарт-телевизоры получили расширенную оперативную и накопительную память – 1 ГБ и 8 ГБ соответственно. То есть Prestigio Smart TV стали фактически домашним мультимедийным центром. Вместе с покупкой телевизора, пользователь получит клавиатуру и мышку в подарок. Также телевизоры совместимы с веб-камерами и игровыми манипуляторами.

Prestigio Smart TV поддерживает функцию передачи видеопотока, поэтому здесь можно транслировать ролики и фильмы со смартфона или планшета.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно