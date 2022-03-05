Преступления захватчиков в Чернигове

Мощное оружие неизбирательного действия оккупанты используют против мирного населения. Так, российские военные совершают ужасные преступления.

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Обычно такое оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений. А в Чернигове – против жилых кварталов,

– пояснили в ОВА.

Три такие бомбы, которые не разорвались, нашли на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Утром 5 марта его сбила противовоздушная оборона.

Чернигов обстреляли ракетами неизбирательного действия / Фото Черниговской ОВА

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