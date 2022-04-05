Советник Офиса Президента Алексей Арестович считает, что нужен отдельный международный суд, который будет рассматривать преступления россиян в Украине. А там дело дойдет до выдачи Путина и его прихвостней.

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Преступления и ответственность

Арестович убежден, что российские военные совершали зверства по прямому указанию из Москвы.

Такие преступления совершают в двух случаях – когда армия потеряла командование, или есть указание и поощрение. В Буче были элитные подразделения, которые ловко отошли, что свидетельствует о сохранении управления,

– сказал советник ОП.

Поскольку российское командование никогда не действует на свой страх и риск, становится очевидным, что одобрительный приказ давали в Москве.

Украина знает всех подонков, которые причастны к преступлениям против нашего государства и граждан, поэтому от ответственности не удастся убежать ни одному из них.

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