Выброс сероводорода произошел на очистных сооружениях производственного предприятия водоснабжения и водоотведения в металлургическом районе примерно в 03:00.

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В Челябинске – мощный выброс сероводорода

Зафиксировал чрезвычайную ситуацию центр экологического мониторинга министерства экологии Челябинской области.

После выброса сероводорода его уровень в воздухе Челябинска превышал норму в 30 раз. Однако к утру, уверяют в Минэкологии, ситуация стабилизировалась.

Передвижные лаборатории перестали фиксировать превышение концентрации сероводорода в жилых районах,

– говорится в сообщении.

В то же время прокуратура Челябинской области начала проверку по факту выброса вещества.

Местным жителям и предприятиям дали рекомендации

С учетом жаркой и безветренной погоды мэрии Челябинска рекомендовали усилить полив улиц, а металлургическим предприятиям – снизить дополнительно выбросы в воздух.

Людям посоветовали, если появится запах серы, не открывать окна и не проветривать помещение, минимизировать нахождение на улице, использовать там маски, пить больше воды, а также сделать влажную уборку.

Справка. Сероводород – бесцветный, очень ядовитый горючий газ с характерным неприятным запахом тухлых яиц. Его запах чувствуется даже при низких концентрациях.