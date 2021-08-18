Выброс сероводорода произошел на очистных сооружениях производственного предприятия водоснабжения и водоотведения в металлургическом районе примерно в 03:00.
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В Челябинске – мощный выброс сероводорода
Зафиксировал чрезвычайную ситуацию центр экологического мониторинга министерства экологии Челябинской области.
После выброса сероводорода его уровень в воздухе Челябинска превышал норму в 30 раз. Однако к утру, уверяют в Минэкологии, ситуация стабилизировалась.
Передвижные лаборатории перестали фиксировать превышение концентрации сероводорода в жилых районах,
– говорится в сообщении.
В то же время прокуратура Челябинской области начала проверку по факту выброса вещества.
Местным жителям и предприятиям дали рекомендации
- С учетом жаркой и безветренной погоды мэрии Челябинска рекомендовали усилить полив улиц, а металлургическим предприятиям – снизить дополнительно выбросы в воздух.
- Людям посоветовали, если появится запах серы, не открывать окна и не проветривать помещение, минимизировать нахождение на улице, использовать там маски, пить больше воды, а также сделать влажную уборку.