Это привело к тому, что Бразилия стала второй в мире по количеству смертей от коронавируса. Ведь в стране погибло 600 тысяч людей.

К теме Президента Бразилии хотят обвинить в массовых убийствах из-за COVID-19

Сенат рекомендует прокуратуре Бразилии выдвинуть подозрение Болсонару по ряду обвинений:

шарлатанство;

подстрекательство к преступлению, что повлекло смерти людей;

неправомерное использование государственных средств.

Конечно у Болсонару есть шанс уйти от части ответственности. Ведь решение о возбуждении уголовных дел будет принимать прокурор Бразилии Аугусто Арас, которого называют человеком Болсонару. Скорее всего, он, как говорится, отмажет президента.

Но Сенат оставил себе еще один маневр, чтобы Болсонару не ушел от ответственности.

Президенту Бразилии инкриминируют даже преступление против человечности. Ведь именно Болсонару признают виновным в большей части смертей бразильцев от коронавируса.

А это решение будет принимать уже Международный трибунал. И там Болсонару уже не отмажется.

Кроме того! даже если каким-то чудом Болсонару удастся уйти от уголовной ответственности, его настигнет политическое фиаско.

Дело в том, что страну последние полгода лихорадит от протестов, где бразильцы выступают за карантинные ограничения, что для Украины конечно звучит странно. Сенаторы ведут расследование против президента все эти полгода и собрали больше тысячи страниц доказательств его вины в геноциде бразильцев.

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Рейтинги Болсонару просели

Уже в 2022 году в Бразилии пройдут президентские выборы и рейтинги Болсонару на фоне пандемии сильно просели. И как их поднимать – не знает даже сам Болсонару.

Но почему же бразильцы хотят упекти за решетку своего президента? Неужели именно его личные действия привели к сотням тысяч смертей? Давайте разберемся.

Что наделал президент

С самого начала пандемии Болсонару резко отрицал опасность коронавируса и заявлял, что это не более чем легкий грипп. Он:

выступал против масочного режима;

и сам всячески демонстрировал, что он не будет носить маску.

Болсонару не вводил никаких карантинных ограничений в стране, адеж когда ковидные больницы были переполнены. Более того, Болсонару даже наказывал местных чиновников, которые у себя в городах и провинциях пытались ввести локальные карантины.

Президент Бразилии требовал от них, чтобы, несмотря ни на что, всё производство работало, а люди ходили на работу. А если местные власти хотят ввести карантин, то пусть они из своего кармана оплачивают убытки.

Самым ярким его зашкваром стало то, что Болсонару всячески рекламировал препарат от малярии, который по его мнению, должен был защитить от коронавируса. Хотя в ВООЗ и заявляли – это не поможет, а только нанесет вред организму.



Болсонару не сможет отмазаться / Фото с фейсбука политика

Кроме того, Болсонару является ярым антивакцинатором, заявляя, что вакцины скорее вредны, чем помогают. Президент Бразилии, например, заявлял, что от вакцины у женщин может вырасти борода.

Дошел до края маразма

Но до края маразма Болсонару дошел буквально на прошлой неделе, когда в соцсетях начал рассказывать, что вакцина от коронавируса повышает риск заболеть СПИДом.

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Как бы это парадоксально не звучало, но даже угроза трибунала совсем не переубедила Болсонару, он и дальше сеет дезинформацию о пандемии COVID-19, пока в его стране продолжают погибать люди. И, к сожалению, даже наказание президента-самодура, не вернет жизни 600 тысяч бразильцев.