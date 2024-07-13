Предварительно речь идет о 50 тысячах боеприпасов. Поставки будут продолжаться и осенью.

Смотрите также У России нет стимула для переговоров из-за отсутствия стратегического прорыва, – президент Чехии

С сентября Чехия планирует передавать 80 – 100 тысяч боеприпасов

В рамках чешской инициативы украинская армия сможет получать от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. В конце июня премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что первая партия боеприпасов уже в Украине.

Тогда чешский министр обороны Яна Чернохова уточнила, что речь шла о 50 тысячах единиц боеприпасов.

В целом Чехия имеет целью в 2024 году поставить в Украину 500 тысяч боеприпасов. В частности, по словам президента Чехии Петра Павела, в июле – августе в Украину должно поступить 50 тысяч, а с сентября до конца года – от 80 до 100 тысяч в месяц.

Напомним, что после того, как ЕС не выполнил своего обещания передать Украине 1 миллион снарядов, инициативу проявил Петр Павел. Он предложил закупать их в третьих странах, его идею Украина поддержала.