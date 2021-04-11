Из-за состояния здоровья президент Чехии Милош Земан вынужден передвигаться на инвалидной коляске. У 76-летнего политика серьезные проблемы с ногами.

Земан рассказал, что уже привык к инвалидной коляске. Сейчас политик так передвигается в своей загородной резиденции, а также – в резиденции в Пражском Граде.

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Однако впоследствии Земан собирается использовать инвалидную коляску и во время официальных мероприятий.

Я решил пересесть на тележку. Уже сейчас передвигаюсь на коляске у (загородной резиденции) Lany и иногда на Пражском Граде. И это очень удобно,

– заявил Земан.

Политик признался, что надеется на чудо. Когда на улице потеплеет, Земан собирается хоть немного ходить пешком, в то же время чешский лидер констатировал, что невропатия – в основном неизлечима.

Президент Чехии неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. Кроме проблем с ногами, политик также страдает от диабета.

Обратите внимание! Пост президента Чехии Милош Земан занял еще в 2013 году. В 2018 году политик во второй раз победил на президентских выборах.