Здоровье ухудшилось: президент Чехии пересел в инвалидную коляску
Из-за состояния здоровья президент Чехии Милош Земан вынужден передвигаться на инвалидной коляске. У 76-летнего политика серьезные проблемы с ногами.
Источник:Blesk
Земан рассказал, что уже привык к инвалидной коляске. Сейчас политик так передвигается в своей загородной резиденции, а также – в резиденции в Пражском Граде.
Актуально Главу Минздрава Чехии уволили после отказа приобрести российскую вакцину
Однако впоследствии Земан собирается использовать инвалидную коляску и во время официальных мероприятий.
Я решил пересесть на тележку. Уже сейчас передвигаюсь на коляске у (загородной резиденции) Lany и иногда на Пражском Граде. И это очень удобно,
– заявил Земан.
Политик признался, что надеется на чудо. Когда на улице потеплеет, Земан собирается хоть немного ходить пешком, в то же время чешский лидер констатировал, что невропатия – в основном неизлечима.
Президент Чехии неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. Кроме проблем с ногами, политик также страдает от диабета.
Поделиться новостью