Об этом в комментарии "Апострофу" заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Он отметил, что перед президентом появился очередной уникальный вызов, которого не имели его предшественники: политический баланс между экономическим и военным блоком правительства.

Они имеют взаимную зависимость. Сейчас имеем значительный перегиб в сторону военных. Прежде всего в вопросе бронирования. Сейчас до 15 ноября бронирование критически важных специалистов для украинских предприятий прекращено и нет ясности, не будет ли этот срок дальше продлен,

– заявил политолог.

По мнению эксперта, глава государства несет ответственность за удержание баланса между экономикой и обороной, и в случае избрания приоритетом военных нужд – финансирование армии может сократиться.

"Это решение – исключительно его личная ответственность как своеобразного арбитра в конфликте интересов экономического и военного блоков. Если перегиб останется, со временем пострадают и интересы военных, потому что помощь армии со стороны бизнеса существенно сократится", – убежден эксперт.