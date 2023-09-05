Об этом он сказал после встречи с главами парламентских партий. Президент Эстонии заявил, что предпочел бы отставку Каи Каллас в самом начале скандала вокруг "российского бизнеса" ее мужа.
Узнайте больше Эстонцы – за отставку премьера из-за "российского бизнеса" ее мужа: что известно о скандале
Президент Эстонии объяснил, почему Каллас должна уйти в отставку
"Я предпочел бы, чтобы глава правительства ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, приведших к серьезному кризису", – отметил Карис.
По словам эстонского президента, решение об отставке помогло в Калласе сохранить себя, ее близких, работоспособность правительства и "доверие к тем сообщениям, которые посылает Эстония".
"Но каждый в такой ситуации делает свой выбор, сам оценивая серьезность нравственной проблемы", – подчеркнул Карис.
Каллас раскрыла детали займа для бизнеса мужчины
Каллас сообщила, что после участия в спецзаседании комитета, где давала объяснения относительно "российского бизнеса" мужа, передала депутатам подробную информацию о займе.
Сегодня представители оппозиции на комитете удивили меня вопросом о том, в какой конкретный день я подписала соглашения о займе для мужа. Я не понимаю, как это касается сути дела, но чтобы засвидетельствовать, что мне нечего прятать, я только что прислала членам комитета соглашение о займе для фирмы мужа и два приложения к нему,
– заявила Кая Каллас.
На заседании она отказалась называть дату, объяснив это тем, что опасается ошибиться и получить новые обвинения. Отдельные депутаты потребовали увидеть текст соглашения.
"Я делаю это с полным пониманием, что политики EKRE будут удивлены моим шагом, но это их не остановит. Что бы я им ни отвечала, они продолжат повторять, как старая пластинка, что мои ответы их не удовлетворяют… Думаю, все это продолжится, потому что на этом этапе единственная цель оппозиционных политиков – это "охота на ведьм", – добавила Каллас.
Что известно о "российском бизнесе" мужа премьера Эстонии
- Транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу эстонского премьера Арво Халлику, во время полномасштабного вторжения продолжила перевозить грузы в Россию.
- В компании, комментируя скандал, заявили, у них есть только один эстонский клиент, которому мы помогаем выполнить его предыдущие действительные и законные международные контракты с Россией, и это AS Metaprint.
- Каллас обвиняют в том, что она одолжила 350 тысяч евро компании Novaria Consult, которая занимается финансовыми инструментами. Единственным акционером компании является Арво Халлик, а самой Novaria Consult OÜ принадлежит 24,8% Stark Logistics AS и 30% Stark Warehousing OÜ.
- Каллас декларирует принцип, что любая торговля и бизнес с Россией должны быть прекращены, пока продолжается российская агрессия против Украины. Она также заявила, что не видит причин для отставки.