Также Зеленский поблагодарил за поддержку Украины со стороны Южной Кореи за введение санкций против России.
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"Будем работать вместе дальше. Развиваем антивоенную коалицию по всему миру", – добавил Зеленский.
Президент Украины вечером 2 марта провел разговор с Джастином Трюдо. Канадский лидер заверил украинского, что весь мир поддерживает Украину и призывает Россию прекратить агрессию.
Добавим, что Владимир Зеленский отреагировал на то, что 4 страны на Генассамблее ООН (КНДР, Сирия, Эритрея и Беларусь) выступили против резолюции по Украине. Глава государства подчеркнул, что других друзей, кроме тех государств, у Кремля не будет.
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