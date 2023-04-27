Так, Юн Сук Йоль схватил микрофон и спел куплет "Американского пирога" перед президентом Байденом и портретом Авраама Линкольна.

Кстати говоря Байден назначил Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре

Выполнение президента вызвало крики и аплодисменты. Президент Джо Байден перед тем, как попросить Юна исполнить эту песню, недоверчиво осмотрел комнату и с одобрением указал на южнокорейского лидера. Он не знал, что он хорошо поет.

Я и не подозревал, что ты умеешь петь,

– сказал Байден.

Президент получил награду

После выступления Юну аплодировали в зале. В мероприятии приняли участие такие гости, как госсекретарь Энтони Блинкен, Министр обороны Ллойд Остин и министр торговли Джина Раймондо. Кроме того, выступление слушали многочисленные губернаторы и члены Конгресса.

В заключение Байден подарил президенту Южной Кореи достойный подарок: гитару с автографом Маклина.

Обратите внимание! Южная Корея м еже предоставить Украине оружие. Президент в апреле заявил, что Сеул может передать оружие более чем через год после того, как исключил возможность оказания летальной помощи.