Эгиль Левитс хочет уменьшить влияние и распространение российского языка в Латвии. Да, он направил письмо правительству, в котором выразил свое мнение касательно укрепления латышского языка.

Левитс указал на отдельные направления реализации государственной языковой политики. В частности касательно устранения притеснения при трудоустройстве, когда от кандидатов на работу требуют знания российского.

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Уменьшение распространенности российского языка

Правительство вскоре будет рассматривать основные направления государственной языковой политики в 2021 – 2027 годах. Поэтому президент подчеркнул важность закрепленного в конституции значения государственного языка и необходимость учитывать это в документах планирования, в законодательстве и на практике.

Левитс призвал уже в ближайшее время устранить дискриминацию на рынке труда, когда работодатели необоснованно требуют от работников знаний российского языка. Он отметил, что ждет конкретных шагов и действий, чтобы искоренить подобные требования, которые осложняют жизнь и карьеру многих людей в Латвии. Они не способствуют формированию сплоченного общества на основе латышского языка как единственного государственного.

Поддержка других языков

В рамках государственной языковой политики президент призвал разработать дифференцированную политику в отношении английского языка. Кроме того, по мнению Левитса, необходимо обеспечить возможность изучать в латвийских школах как второй иностранный один из официальных языков Евросоюза.

Президент выразил поддержку того, что в проекте основных направлений государственной языковой политики уделено особое внимание развитию языков меньшинств латгальскому и ливскому.

Важно! Российский язык в Латвии – второй по распространенности в стране. Дома на нем говорят 37,2% населения по переписи 2011 года, о чем свидетельствуют данные Википедии. Впрочем, в основном это произошло из-за принудительной русификации во время Советского Союза.