Александра Мациевского посмертно удостоено звания Героя Украины. Он добровольно вступил в силы территориальной обороны ВСУ.

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Вручение ордена "Золотая Звезда" Параске Демчук / Фото Офис Президента



Мать погибшего героя Мациевского получила орден "Звезда Героя" / Фото Офис Президента

Герой пошел на войну добровольцем

Александру Мациевскому было 42 года. До полномасштабного вторжения он был электромонтером в Киеве, после 24 февраля добровольцем пошел в территориальную оборону Нежина. Весной защищал Черниговщину в составе 119 бригады сил территориальной обороны.

В конце 2022 года подразделение выполняло задачи в Донецкой области.

Обстоятельства гибели Александра Мациевского были неизвестны, пока в социальных сетях не появилось видео, которое россияне расстреляли украинского военнослужащего после слов: "Слава Украине".

Во время обмена тело Александра Мациевского было возвращено в Украину. В справке о причине смерти указано, что погиб мужчина от ранения в результате действия огнестрельного оружия.