Указ о назначении Кулебы президент подписал 8 февраля. В этот же день он вручил Кулебе служебное удостоверение.
Ранее было решение правительства: Алексея Кулебу назначили главой Киевской ОГА
Зеленский вручил служебное удостоверение Алексею Кулебе
Во время встречи в Офисе Президента Зеленский поздравил нового главу Киевской ОГА с назначением. Глава государства выразил надежду, что и знания и опыт Кулебы будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала.
2 февраля Кулебу на этом посту утвердило правительство. С должности, соответственно, уволили его предшественника – Василия Володина.
Что известно об Алексее Кулебе:
- Кулеба родился в 1983 году в Киеве.
- В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет (магистр по международной экономике).
- В 2005-2008 годах был аспирантом Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.
- Кандидат наук по государственному управлению.
- Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова.
- Был советником на общественных началах гендиректора коммунального предприятия "Плес".
- Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА.