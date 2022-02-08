Указ о назначении Кулебы президент подписал 8 февраля. В этот же день он вручил Кулебе служебное удостоверение.

Ранее было решение правительства: Алексея Кулебу назначили главой Киевской ОГА

Зеленский вручил служебное удостоверение Алексею Кулебе

Во время встречи в Офисе Президента Зеленский поздравил нового главу Киевской ОГА с назначением. Глава государства выразил надежду, что и знания и опыт Кулебы будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала.

2 февраля Кулебу на этом посту утвердило правительство. С должности, соответственно, уволили его предшественника – Василия Володина.

Обратите внимание! Володин временно возглавлял Киевскую ОГА с марта 2020 года – вместо Алексея Чернышева. В июне 2020 года президент издал указ о его назначении.

Что известно об Алексее Кулебе: