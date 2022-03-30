Награды связистов

Об этом президент рассказал в вечернем видеообращении, 29 марта, передает 24 канал. Кроме военнослужащих, награды получили связисты.

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Искренне благодарен каждому, каждой, кто обеспечивает фундаментальную основу нашей жизни. Кто дает нам связь с вами. Кстати, именно по ним в день начала российского вторжения был нанесен первый ракетный удар в зоне проведения ООС. Государственными наградами отмечены 12 человек, четверо – посмертно,

– сказал Зеленский.

Награды военных

Президент подчеркнул, что все украинцы будут благодарны каждому защитнику и защитнице за оборону нашего государства.

"Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину", – сказал Зеленский.