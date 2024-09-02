Об этом 24 Каналу рассказал политолог Максим Джигун, отметив, что БРИКС это один из влиятельных институтов, который консолидирует в себе более 50% населения мира. Ведь страны, которые туда входят и являются одними из крупнейших по площади.

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Турция хочет стать членом БРИКС

Учредителями международной организации БРИКС являются Россия, Китай, Индия и Бразилия. В последние годы к ней часто присоединяются другие страны. По мнению Максима Джигуна, это указывает на то, что это не просто региональное образование, а противодействие западному миру.

Турция, вероятно, хочет выстраивать дополнительную вертикаль отношений. Очевидно это сигнал к тому, что БРИКС является серьезным проектом, где будут реализованы новые инициативы. Вероятно, там будут пытаться навязать собственное видение развития мировой экономики,

– высказался политолог.

Он подчеркнул, что желание Эрдогана вступить в БРИКС является сигналом странам запада, которые не смогли сохранить стремление Турции двигаться к интеграции с ЕС.

Джигун также добавил, что позиция президента Турции указывает на то, что он стремится "усидеть на двух стульях" и тяготеет к многовекторности, ведь проявляет готовность работать с западными и восточными странами.