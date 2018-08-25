Президент Молдовы Додон сделал неожиданное заявление о диалоге с Украиной

Президент Молдовы Игорь Додон, который известен своей симпатией к России, заявил, что готов к диалогу и любым контактам с украинской властью.

Об этом лидер Молдовы сказал в интервью "Радио Свобода", комментируя отношения между двумя странами.

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Я, как и раньше, открыт для любых контактов. Недавно даже прислал господину Порошенко поздравление по случаю национального праздника – Дня Независимости Украины,

– заявил Додон.

Также он рассказал, что в конце октября поедет с официальным визитом в Москву.

Отметим, что во время избирательной кампании, в ноябре 2016 года, Игорь Додон говорил, что оккупированный Крым является де-факто территорией России. Также, он занимает пророссийские позиции и считает, что Молдова может "исчезнуть", если вступит в Евросоюз.

Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что увеличил количество визитов в Россию, чтобы улучшить отношения с Кремлем.