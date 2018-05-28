Президент УЕФА: "Организация финалов Лиги чемпионов – безусловный успех ФФУ"

Перед отлетом из Украины после проведения финалов женской и мужской Лиги чемпионов президент УЕФА Александр Чеферин провел встречу с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко.

Во время разговора Чеферин выразил благодарность Федерации футбола Украины за прекрасную организацию финалов Лиги чемпионов УЕФА. По его словам, подготовка к этому спортивному празднику прошла на высоком уровне, что является безусловным успехом ФФУ и ее президента.

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Организация была образцовой настолько, насколько это вообще было возможно. Замечательное обеспечение уровня безопасности, очень гостеприимные люди, очень красивый Киев ... Я поздравляю вас с этим успехом!

– сказал Александр Чеферин.

Также во время пребывания в Украине Александр Чеферин подробнее ознакомился с работой ФФУ, принял участие в работе конгресса федерации и также дал свою оценку увиденному.

"Федерация футбола Украины и лично мой друг Андрей Павелко проводят большую работу по развитию футбола в стране, и поэтому вы можете ожидать отличные результаты в будущем", – подытожил президент УЕФА.