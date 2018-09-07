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Президент-женщина обеспечит Украине мир, – Кравчук

42 Читати новину українською
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / hromadskeradio.org

Когда следующим Президентом Украины изберут женщину, это сделает независимость эффективной и принесет стране мир.

Такое мнение высказал первый президент Украины во время пресс-конференции во Львове. По убеждению Леонида Кравчука, женщина, как никто, знает, что такое жизнь и как ее нужно беречь.

"Я думаю, если бы женщина была Презентом в єто трудное время, Украина не имела бы сегодня войны. Я в этом убежден. И думаю, когда станет президентом женщина, для нее мир и спокойствие для Украины станут определяющим", – заявил Леонид Кравчук.

Отвечая на вопрос о поддержке кандидатов в президенты, Леонид Кравчук откровенно признался, что симпатизирует Юлии Тимошенко. Он считает ее самым опытным представителем исполнительной власти, который имеет лучшие президентские перспективы.

"Я верю, что больше всего шансов сегодня у Юлии Владимировны, вы читаете рейтинги, поддержку", – сказал политик.

Леонид Кравчук в очередной раз подчеркнул, что поддерживает предложенный лидером "Батькивщины" Новый курс и Новую Конституцию. Ему импонирует главная идея Юлии Тимошенко, которая красной нитью проходит сквозь все ее концепты: опора на народ.

Она предложила, чтобы общественные структуры, общественные институты, контролировали и стояли на пути тех, кто захочет отойти от курса. Даже саму Юлию Тимошенко. Контролировать и не допустить. Меня радует, что это можно сделать,
– подчеркнул Леонид Кравчук.

А вот с Петром Порошенко найти общий язык первому президенту не удалось. Действующий гарант ни разу за четыре года не пригласил своего предшественника на разговор тет-а-тет, признался экс-глава государства.

"Сначала я критически на это реагировал. А теперь радуюсь, потому что я абсолютно не причастен к тому, что сейчас творится в государстве", – заявил Кравчук.

Первый президент добавил, что верит в разум, силу и ответственность украинского народа, который осознает, что без смены власти государство не сможет двигаться вперед.

Теги: Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко Леонид Кравчук Новости политики
Источник: 24 Канал
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