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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Президентские выборы-2019: как голосовали жители прифронтового Зайцево

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      Члены окружной комиссии №51 поселка Зайцево в Донецкой области первыми привезли протоколы с мокрыми печатями в ЦИК. Там проголосовало всего 895 избирателей. Поэтому члены комиссии быстро смогли посчитать и огласить результаты.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила председатель окружной избирательной комиссии Ирина Сухина. Война не помешала волеизъявлению украинцев в поселке Зайцево в Донецкой области.

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      Согласно закону Украины "О выборах президента Украины", доставляли бюллетени на автомобиле с тремя членами окружной избирательной комиссии и в сопровождении полиции.

      Привезенные протоколы приняли в соответствии с нормами действующего законодательства. При заседании ЦИК мы открыли пакет и я провозгласила протокол нашей окружной избирательной комиссии с результатами голосования,
      – рассказала заместитель председателя комиссии Ирина Сухина.

      "Как и на всей территории Украины, голосование в Зайцево было важным. Населению необходимо, чтобы была действующая власть на территории проживания", – добавила Ирина Сухина.

      Явка виборців
      Явка избирателей 2019

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      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики ЦИК Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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