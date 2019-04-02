Президентские выборы-2019: как голосовали жители прифронтового Зайцево

Члены окружной комиссии №51 поселка Зайцево в Донецкой области первыми привезли протоколы с мокрыми печатями в ЦИК. Там проголосовало всего 895 избирателей. Поэтому члены комиссии быстро смогли посчитать и огласить результаты.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила председатель окружной избирательной комиссии Ирина Сухина. Война не помешала волеизъявлению украинцев в поселке Зайцево в Донецкой области.

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Согласно закону Украины "О выборах президента Украины", доставляли бюллетени на автомобиле с тремя членами окружной избирательной комиссии и в сопровождении полиции.

Привезенные протоколы приняли в соответствии с нормами действующего законодательства. При заседании ЦИК мы открыли пакет и я провозгласила протокол нашей окружной избирательной комиссии с результатами голосования,

– рассказала заместитель председателя комиссии Ирина Сухина.

"Как и на всей территории Украины, голосование в Зайцево было важным. Населению необходимо, чтобы была действующая власть на территории проживания", – добавила Ирина Сухина.



Явка избирателей 2019