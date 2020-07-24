Любой приход к Кличко кого-либо из правоохранительных органов будет свидетельствовать о том, что это спланированная системная акция против него с подключением административного ресурса, правоохранительных органов и с осознанного одобрения главы государства и спикера парламента.

Об этом заявил эксперт Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne, комментируя видео, на котором нардеп Александр Дубинский заявил, что обсуждал с Зеленским уголовные дела, где может фигурировать киевский мэр.

Спивак назвал подобные заявления возвращением во времена предшественников.

"Я смею предположить, что любой приход к Кличко кого-либо из правоохранительных органов будет свидетельствовать о том, что это спланированная системная акция против Кличко уже с подключением административного ресурса, с подключением правоохранительных органов, с осознанного "одобрямса" главы государства, спикера и т.д.", – отметил эксперт.

По его словам, глава государства не должен вмешиваться в выборы мэров и органов местного самоуправления.

"Я бы очень не рекомендовал бы молодому Президенту Владимиру Зеленскому идти проторенной дорожкой своих предшественников, когда вопросы мэров крупных городов решались не путем, собственно, голосования жителей этих городов, а решались на Банковой. Давайте уже собственно отходить от таких плохих украинских традиций", – резюмировал эксперт.

Ранее блогер Елена Монова на своей странице Фейсбук со ссылкой на канал DubinskyPro опубликовала видео с праймериз кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа". На опубликованном видео во время своего выступления в присутствии Президента Украины Зеленского, спикера Верховной Рады Разумкова, главы Офиса Президента Ермака и Премьер-министра Шмыгаля, нардеп Александр Дубинский якобы заявляет, что он обсуждал с Президентом использование силового ресурса на киевских выборах против Кличко.

"Пока вы сейчас видите опросы, где у него 40%, а у нас – 7%, это просто потому, что мы не начали наступать. И как только мы начнем и будем делать это одной командой, вы увидите, как он поплывет. А если еще будут подниматься эти уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем (Зеленским – ред.) говорили, я думаю, что он даже не доживет до выборов", – сказал Дубинский.

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