Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Молдову. Он обсудил с Майей Санду цепные последствия, которые повлекло за собой подлое нападение России на Украину.

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Обсуждение войны в Украине

Президенты Молдовы и Польши обсудили ситуацию в регионе из-за войны России против Украины. Еще одной темой разговора было множество беженцев, которых приняли их страны.

Дуда и Санду хотят диалога и восстановления мира, чтобы бои прекратились и люди вернулись отстраивать свои дома.

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