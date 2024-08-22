Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Украина сейчас проводит те действия, которые должны заставить Россию осознать, что дальше будет только хуже. Он подчеркнул, что речь идет не только о Курской операции, но и обо всем, что происходит по линии фронта.

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Как заставить Россию к переговорам

Михаил Подоляк отметил, что Россия признает только два инструмента влияния – это страх и сила. Он отметил, что Украина, пользуясь своей субъектностью, увеличивает инструменты принуждения через войну, например, в Кульской области.

Украина активно работает с нашими партнерами по увеличению финансовых потерь России в рамках этой войны. И эти два инструмента принуждения точно могут существенно усилить не только позиции Украины, но и давление на Россию в целом,

– сказал советник председателя ОПУ.

Подоляк отметил, что есть и третий очень сложный инструмент – это дипломатическое принуждение.

"Есть страны, от которых зависит Россия, которые сегодня имеют совсем другой уровень влияния на глобальный политический процесс, в частности это Индия или Китай. Сегодня Украина интенсивно работает для того, чтобы вместе понять одну простую вещь. Если Россия не проиграет войну, то это риск для всех. Также и для тех стран, которые сегодня зарабатывают на сотрудничестве с ней. Если же Россия проиграет и будет придерживаться концепции международного права, то все получают то, что нужно для планирования своего будущего", – высказался он.

Правила ведения войны

Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия не придерживается никаких правил ведения войны на территории Украины. Он назвал основные пункты, которые нарушает страна-агрессор и как наше государство пытается бороться с этим.