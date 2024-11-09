Об этом 24 Каналу сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он назвал условия, при которых Украина может вернуться к графикам отключения света.

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Возможные сценарии с отключениями света

Есть как минимум два фактора, которые существенно влияют на ограничение электроэнергии для потребителей, или их отсутствие: российские атаки и погода зимой.

Первый фактор – ракетные и дроновые атаки. Он крайне непредсказуем. Я здесь вообще не берусь что-то обсуждать. А второй – какой будет зима,

– отметил Харченко.

По его словам, если будут морозы – минус 10 – 15 градусов и особенно, если такая температура будет держаться две – три недели подряд, то избежать отключений будет практически невозможно.

Ограничения будут, однако они не будут апокалипсисом. Вся инфраструктура, в частности отопления, будет работать, но может быть такое, что по меньшей мере одну очередь ограничений придется привлекать,

– сказал директор Центра исследований энергетики.

В общем при температуре до 0 градусов Украина сможет обойтись без отключений при условии, что вся энергосистема и прежде всего атомные электростанции будут работать в полном объеме.

До минус 5 градусов балансировки – может пройдем, а может и нет. Но если температура будет опускаться еще ниже, то, вероятнее всего, что отключения будут,

– добавил Харченко.

К слову, премьер-министра Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация в энергосистеме пока под контролем. Впрочем, как пройдет зима будет зависеть прежде всего от интенсивности российских атак.