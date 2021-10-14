Главной задачей офиса будет следить за исполнением государственного бюджета. Председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Юрий Аристов рассказал, что создать проект могут примерно за 2 года.

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Для запуска необходимо 20 миллионов долларов. Такие подсчеты сделали зарубежные эксперты.

Зачем нужен Бюджетный офис

Аристов пояснил, что экспертами могут быть экономисты, специалисты европейского уровня, бывшие министры. Такие структуры есть и в других странах и в них входят от 30 до 300 специалистов.

"Сейчас мы остановились на цифре около 30. Может быть чуть больше или чуть меньше. Он необходим для анализа выполнения бюджета. Как финансируют программы, как их выполняют, как выполняют доходы и планы по приватизации", – рассказал Аристов.

Что может сделать невозможным ведомство

Кроме того, по словам председателя Комитета, офис будет предоставлять точную информацию о выполнении бюджета. Это позволит следить за текущими проблемами и исключить политическую подоплеку.

Уже нельзя будет прийти и сказать, что необходима такая-то сумма, есть недостаток финансирования. Мы сразу поднимем цифры и посмотрим, как выполняют программу и нужно ли это финансирование, и какое,

– добавил Аристов.

Председатель Комитета рассказал, что будут анализировать законодательные инициативы. Пояснил, что с появлением Бюджетного офиса появится возможность шире анализировать последствия принятия того или иного законопроекта.

Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала