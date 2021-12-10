Сейчас расследуют дело о незаконной переправке Саакашвили через государственную границу Украины. Об этом журналистам рассказали источники в полиции.

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В рамках этого дела устанавливают лиц, которые организовали и помогали политику незаконно пересечь границу. Однако подозрений еще никому не объявляли.

Проверка пограничников

Спикер ГНСУ Андрей Демченко рассказал о результатах внутренней проверки относительно возможного незаконного пересечения Саакашвили. По его словам, дисциплинарное наказание получили несколько должностных лиц.

Материалы проверки направили соответствующему органу досудебного расследования.

Как Саакашвили выезжал из Украины

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября. СМИ писали, якобы экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу. Утверждали, будто он спрятался в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

Что известно о задержании Саакашвили

Когда Саакашвили прибыл в Грузию, его задержали из-за ряда открытых производств.

После задержания политик объявил голодовку. Дела против себя он считает политически мотивированными.

В тюрьме состояние здоровья Саакашвили значительно ухудшилось, а медики сообщили, что у него развилось одно из самых тяжелых осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.

Уже 20 ноября экс--президент Грузии прекратил голодовку из-за ухудшения самочувствия.

В чем власти Грузии обвиняют Саакашвили – смотрите видео: