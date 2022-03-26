В своем твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил людей во всем мире начать бойкотировать "Ашан". И здесь все логично, ведь международная компания платит налоги в России, а значит – финансирует российскую армию.

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"Ашан" спонсирует убийства украинцев

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что отказ "Ашана" прекратить работу в России – прямое спонсорство российских зверств в Украине. Также он отметил, что в таком случае сеть получает свои доходы на крови.

Я призываю всех клиентов и партнеров по всему миру бойкотировать "Ашан,

– отметил он.

Ранее Дмитрий Кулеба поприветствовал решение Renault прекратить работу в России. Он назвал этот шаг ответственным на фоне того, что делает агрессорская страна в Украине.

Также мы рассказывали, сколько оружия могла бы приобрести Россия благодаря налогам, уплачиваемым международными компаниями. Среди них, конечно, есть и сеть гипермаркетов "Ашан".

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