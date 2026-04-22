Причастен известный российский наркобарон: в полиции рассказали подробности о сети магазинов U420
Сеть магазинов U420, где продавали психотропы в виде сувениров, организовала преступная группировка "Химпром", которую возглавляет известный российский наркобарон Егор Буркин ("Мексиканец").
Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский на брифинге в среду, 22 апреля.
Кто руководил деятельностью U420?
По данным полиции, систему "Химпром" выстроил 36-летний гражданин России под псевдонимом "Мексиканец".
С 2019 года он находится в международном розыске и, скрываясь за рубежом, продолжает дистанционно координировать деятельность членов преступной сети и распределение финансовых потоков.
Известно, что группировка имела масштабную разветвленную структуру, четкую иерархию и влияла на различные сферы деятельности государства. Внутри сообщества также действовало отлаженное распределение ролей: одни участники отвечали за изготовление наркотиков, другие – за информационное сопровождение, дискредитацию и давление через медиа на тех, кто препятствовал их деятельности.
Выговский отметил, что эта группировка также имеет мошеннические колл-центры, которые работали против оппонентов, в частности против сотрудников полиции и их близких. Угрозы получал и руководитель Департамента борьбы с наркотиками Дмитрий Торгало.
Полицейских, которые разоблачали сообщество, преследовали. Оппоненты становились мишенью. Правоохранители задокументировали более 30 фактов насильственных преступлений, совершенных участниками "Химпрома" или по их заказу,
– сообщили в полиции.
Кроме того, по информации полиции, "Химпром" действовал и за рубежом, обманывая граждан Европы. В частности, в декабре прошлого года правоохранители ликвидировали сеть колл-центров, организованных фигурантами в нескольких регионах государства.
Правоохранители разоблачили участников преступного сообщества / Фото: Нацполиция
Что такое U420?
14 апреля стало известно, что Национальная полиция Украины вместе с Офисом Генерального прокурора ликвидировали сеть сбыта опасной продукции под видом сувениров U420. Правоохранители провели более 200 обысков в нескольких регионах Украины.
По данным следствия, сеть действовала в Киеве и на территории нескольких областей – Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской.
В специализированных магазинах U420 злоумышленники реализовывали "сувенирные" товары, которые на самом деле содержали опасные химические соединения. В частности, это были изделия, замаскированные под сигареты и напитки.