Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач рассказал во время брифинга о ходе мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал.

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Нет никаких волн мобилизации

Он подчеркнул, что пока нет никаких волн мобилизации.

Мобилизация действительно идет, но она была и вчера, и позавчера. И началась она еще 24 февраля прошлого года,

– сказал Горбач.

По его словам, в настоящее время в ВСУ нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, которые нам дают партнеры, так и для восполнения потерь. Горбач объяснил, что в первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.

Он подчеркнул, что личный состав, ранее не проходивший службу, может быть призван только в учебные центы, где их будут учить по определенным специальностям. Только после этого они прибывают в воинскую часть.

Те же, у кого был определенный военный опыт, а затем непродолжительный перерыв от службы, могут сразу отправиться в воинские части, уточнил Горбач.

Он также рассказал, что на первоочередном этапе очереди были большими, потому что территориальные центры не справлялись с очередями добровольцев. Но сейчас объемы мобилизации в разы снизились.

В военкомат вызывают для уточнения