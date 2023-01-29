Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач рассказал во время брифинга о ходе мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал.
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Нет никаких волн мобилизации
Он подчеркнул, что пока нет никаких волн мобилизации.
Мобилизация действительно идет, но она была и вчера, и позавчера. И началась она еще 24 февраля прошлого года,
– сказал Горбач.
По его словам, в настоящее время в ВСУ нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, которые нам дают партнеры, так и для восполнения потерь. Горбач объяснил, что в первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.
Он подчеркнул, что личный состав, ранее не проходивший службу, может быть призван только в учебные центы, где их будут учить по определенным специальностям. Только после этого они прибывают в воинскую часть.
Те же, у кого был определенный военный опыт, а затем непродолжительный перерыв от службы, могут сразу отправиться в воинские части, уточнил Горбач.
Он также рассказал, что на первоочередном этапе очереди были большими, потому что территориальные центры не справлялись с очередями добровольцев. Но сейчас объемы мобилизации в разы снизились.
В военкомат вызывают для уточнения
- По словам Горбача, без учета военнообязанных невозможно было бы проводить мобилизацию. В то же время он подчеркнул, что большинство повесток не предусматривают отправки на фронт. 9 из 10 врученных приглашений в военкомат связаны именно с необходимостью уточнить информацию.
- Если выясняется, что соответствующий военнообязанный подлежит мобилизации, то он переходит на следующий этап. Речь идет о направлении его на медицинскую комиссию. В случае пригодности к службе – только по такому сценарию – его могут отправить служить.
- В то же время, Горбач не исключает, что со стороны руководителей территориальных центров комплектования могут быть нарушения. Несмотря на это, он отметил, что такие ситуации – скорее редкость и их нельзя считать системными.