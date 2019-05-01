Иногда уволиться с работы еще труднее, чем устроиться на новую. Поэтому именно страх побуждает людей заниматься тем, что совсем не нравится.

Вы не хотите просыпаться утром

Это означает, что вам не нравится то, чем занимаетесь, что вы не можете заставить себя проснуться и пойти на работу, передают на сайте Work.ua.

Читайте также: Как открытые офисы влияют на производительность и коммуникацию между работниками

А если и после отпуска вам не хочется возвращаться на работу, то надо серьезно задуматься о смене работы или сферы деятельности.

Нет перспектив

Амбициозным людям быстро надоедает работать без перспектив. Поэтому, лучшим решением будет – поиск новой работы.



Причины, которые указывают на то, что время увольняться с работы

Плохая организация работы

Не стоит работать там, где никто четко не может объяснить, что нужно делать. Ставят размытые задачи или забывают о дедлайнах. В таких компаниях работники перекидывают задание друг на друга, руководство обвиняет в неудачах всех кроме себя. Если хотите стать настоящим профессионалом, надо искать более стабильную и организованную команду.

Регулярные задержки зарплаты

Если вам задержали зарплату больше, чем на несколько дней – забирайте деньги и бегите! Не стоит ждать пока в компании все наладится и наступят лучшие времена. Они могут и не наступить, а вот время и нервы вы потеряете.