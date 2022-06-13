Об этом 13 июня во время своего вечернего обращения заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.
Победы Украины страшно напугали Францию и Германию, – Пионтковский
Стоит посмотреть – вечернее обращение президента за 13 июня: видео
Украинские защитники более 3 месяцев героически сражаются с российскими оккупантами. Они освободят все города, которые врагам удалось захватить, и в них обязательно будут развеваться украинские флаги.
Об этом 13 июня во время своего вечернего обращения заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.
Победы Украины страшно напугали Францию и Германию, – Пионтковский