Об этом 13 июня во время своего вечернего обращения заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

Победы Украины страшно напугали Францию и Германию, – Пионтковский

Стоит посмотреть – вечернее обращение президента за 13 июня: видео