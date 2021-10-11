Полиция открыла дело по факту угроз убийством. Вирастюк рассказал, что говорили на русском языке в "блатном" жаргоне.

Кстати Вирастюку угрожали убийством: в полиции рассказали подробности

Грозились "прийти из ада"

Нардеп сказал злоумышленникам, что либо они разговаривают нормально или он кладет трубку. Однако по ту сторону телефона жестко ответили политику.

По-моему, ты не понял. Мы все равно придем за твоей душой из ада,

– сказал злоумышленник.

Кроме того, присутствовала нецензурная лексика. Вирастюк отметил, что положил трубку через 31 секунду.

Злоумышленник может быть душевнобольным