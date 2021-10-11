Полиция открыла дело по факту угроз убийством. Вирастюк рассказал, что говорили на русском языке в "блатном" жаргоне.
Кстати Вирастюку угрожали убийством: в полиции рассказали подробности
Грозились "прийти из ада"
Нардеп сказал злоумышленникам, что либо они разговаривают нормально или он кладет трубку. Однако по ту сторону телефона жестко ответили политику.
По-моему, ты не понял. Мы все равно придем за твоей душой из ада,
– сказал злоумышленник.
Кроме того, присутствовала нецензурная лексика. Вирастюк отметил, что положил трубку через 31 секунду.
Злоумышленник может быть душевнобольным
Правоохранители установили, что депутату звонил 19-летний житель Николаева. Его привезли в участок полиции для объяснений.
По предварительной информации, мужчина имеет признаки психического расстройства, пишет "Украинская правда".
Теперь полиция устанавливает мотивы и обстоятельства поступка злоумышленника. Открыли уголовное дело и решают вопрос о сообщении подозрения относительно угрозы убийством. За такое можно получить ограничение свободы до 2 лет.