Как сообщили в Гентштабе ВСУ, ситуация в Южнобужском направлении пока остается неизменной. Приднестровье остается потенциальной территорией, с которой враг может нанести удар.

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Принуждение к войне

Среди населения непризнанного Приднестровья ходят слухи о том, что личный состав так называемой "ПМР" могут силой заставить воевать в Украине. Поскольку найти резервы среди россиян из-за неистовых потерь не получается, враг пытается привлечь к войне всех, кого только сможет убедить или заставить.

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