По его словам, вся активность так называемой "приднестровской армии" нужна России для того, чтобы одесские части не перебрасывались в направлении Херсона.

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"Вообще проблему этого "гадюшника" давно нужно было бы решить, но здесь скорее мешает позиция некоторых европейских стран", – отметил Арестович.

Эта армия не способна угрожать. С этими 1 400 несчастными российскими военными, которые сидят там,

– сообщил Алексей Арестович.

Он добавил, что, несмотря на это, она способна выполнять главную функцию – сдерживать украинские подразделения и не давать перебрасывать их, чтобы не было угрозы Одессе. Пока они с этой задачей справляются.

"Однако Одессе ничего не угрожает кроме воздушного удара. Но он угрожает всей стране", – рассказал советник главы Офиса Президента.

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