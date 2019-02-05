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      Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою

      Энергетическая стратегия 50 Читати новину українською

      У місті Дніпро розташована Придніпровська ТЕС, яка входить до складу найбільшого українського енергетичного холдингу ДТЕК олігарха Ріната Ахметова. Проте робота електростанції несе екологічну загрозу місту-мільйоннику.

      Варто зазначити, що Ахметівська Придніпровська ТЕС продовжує отруювати повітря і воду у місті Дніпро так само, як і до приватизації, коли підприємство було менш прибутковим.

      Читайте также: На скільки мільярдів збагатився Ахметов завдяки українцям: обурлива цифра

      Наразі ж станція перевищує гранично допустимі концентрації шкідливих речовин більше, ніж у 10 разів. Це підтвердила перевірка екологічної інспекції, проведена у 2017 році. Проте проблема полягає не тільки у шкідливих викидах, але й у відходах, які не утилізуються, а накопичуються, у тому числі, в межах міста.

      Окрім того, ДТЕК нахабно уникає модернізації обладнання своїх ТЕС відповідно до світових стандартів екологічності виробництва. Адже технології ТЕС України родом з позаминулого століття. Саме вони обумовлюють вищу ціну електроенергії, яку генерують на теплових електростанціях. За інформацією DW, українські ТЕС мають питомі витрати палива від 400 до 420 грамів умовного палива на один кіловат на рік. Для порівняння, у Європі цей показник – всього 350 грамів.


      ДТЕК – найбільший приватний енергохолдинг в Україні

      До слова, аж п’ять ДТЕКівських компаній увійшли в топ-10 найгірших підприємств-забруднювачів України. Це й не дивно, адже робота на застарілому обладнанні підвищує імовірність забруднення навколишнього середовища: міст, землі, води та повітря. І тут виникає питання: чому б Ахметову не використати зроблені з повітря завдяки формулі "Роттердам+" десятки мільярдів для модернізації Придніпровської ТЕС?

      Читайте также: "Роттердам плюс": що варто знати про розрахунок тарифу за електроенергію

      Зі звіту "Powering down coal" британського аналітичного центру "Carbon Tracker" відомо, що ціна електроенергії, виробленої на теплоелектростанціях України за допомогою вугілля, на 40% вища, ніж у Європі, й на 75% більша, ніж у Росії.

      Та, схоже, модернізація байдужа Ахметову. Навіщо турбуватися про людей та екологію, коли ДТЕК стурбована лише збільшенням прибутків, точніше надприбутків. Черговим нахабним порушенням обов’язків ДТЕК щодо зменшення викидів став провал програми з встановлення електрофільтру на 10 енергоблоці Придніпровки.

      Засновником ДТЕК є бізнесмен Рінат Ахметов
      Засновником ДТЕК є бізнесмен Рінат Ахметов

      Фільтр мав стояти ще у 2018 році, але його й досі ніхто не поставив. Відтак у мешканців Дніпра все менше підстав довіряти обіцянкам Ахметова. Зважаючи на це, Україні вигідніше купляти електрику в Європі, аніж виробляти та купляти свою. До слова, це буде не лише дешевше, але й екологічніше.

      А як же сама держава реагує на це? Нещодавно, один з судів забрав у Держекоінспекції право нараховувати збитки підприємствам-забруднювачам атмосферного повітря. А значить, що ТЕС, хімічні комбінати та інші забруднювачі, які здійснюють найбільші викиди, опинилися у виграшному становищі.

      Відтепер будь-яка шкода, нанесена атмосфері, фактично залишиться безкарною. Навіть ті механізми екологічного контролю, що були – вже не ефективні. Через жагу до збагачення наших енергоолігархів та керівництва держави реальністю для українців стали умисно завищені ціни на електроенергію, інфляція, втрата конкурентоспроможності вітчизняним продуктом, збідніння народу та забруднення навколишнього середовища.

      Читайте также: Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити

      Отже, олігархи заробляють мільярди коштом нашого з вами здоров'я та екології. Та, схоже, не збираються на цьому зупинятися.

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      Автор: Виктория Войцицкая
      Теги: Новости Украины Ринат Ахметов Видеоблоги Экология Деньги Энергетическая стратегия
      Источник: 24 канал
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