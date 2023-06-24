Он не конкретизировал, что за приказы имеются в виду. Напомнил о дополнительных мерах антитеррористического характера в Москве, Московской области и ряде других регионов.
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В Ростове будут решительные действия
Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления,
– жаловался Путин.
Он в своем выступлении пообещал, что те, кто подготовил вооруженный мятеж и встал на путь шантажа и террористических методов, неизбежно будут наказаны. Причем, действия по защите страны будут жесткими. И все бунтари будут отвечать как перед судом, так и народом России.
Путин пожаловался на предательство
По его словам, внутри России столкнулись с предательством. Мол, амбиции и личные интересы стали его причиной.
"К предательству своего государства, и своего народа, и того дела, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями боролись и гибли бойцы и командиры группы "Вагнер", – отметил Путин.
По его словам, Пригожин – правда, его имя он всячески избегает, – "старается организовать мятеж, толкает государство к анархии и братоубийству". И это может стать причиной поражения и капитуляции.
Не только Путин обращался. Вот минобороны решило достучаться до вагнеровцев. В ведомстве говорят, что наемников якобы обманом втянули в преступную авантюру.
Более того, уверяют, что многие вагнеровцы "из нескольких отрядов уже осознали свою "ошибку", обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться к пунктам постоянной дислокации".
Поэтому бойцов ЧВК "Вагнера" призывают "проявить благоразумие". Им предлагают как можно скорее выйти на связь с минобороны или правоохранителями России. Таким образом, удастся избежать наказания.