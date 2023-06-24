Он не конкретизировал, что за приказы имеются в виду. Напомнил о дополнительных мерах антитеррористического характера в Москве, Московской области и ряде других регионов.

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В Ростове будут решительные действия

Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления,

– жаловался Путин.

Он в своем выступлении пообещал, что те, кто подготовил вооруженный мятеж и встал на путь шантажа и террористических методов, неизбежно будут наказаны. Причем, действия по защите страны будут жесткими. И все бунтари будут отвечать как перед судом, так и народом России.

Путин пожаловался на предательство

По его словам, внутри России столкнулись с предательством. Мол, амбиции и личные интересы стали его причиной.

"К предательству своего государства, и своего народа, и того дела, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями боролись и гибли бойцы и командиры группы "Вагнер", – отметил Путин.

По его словам, Пригожин – правда, его имя он всячески избегает, – "старается организовать мятеж, толкает государство к анархии и братоубийству". И это может стать причиной поражения и капитуляции.

Достойно внимания! По этой ссылке рекомендуем ознакомиться с главными тезисами из обращения Путина. Он, к слову, и на этот раз ударился в историю и провел параллели, которые должны придать вес его словам.

Не только Путин обращался. Вот минобороны решило достучаться до вагнеровцев. В ведомстве говорят, что наемников якобы обманом втянули в преступную авантюру.

Более того, уверяют, что многие вагнеровцы "из нескольких отрядов уже осознали свою "ошибку", обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться к пунктам постоянной дислокации".

Поэтому бойцов ЧВК "Вагнера" призывают "проявить благоразумие". Им предлагают как можно скорее выйти на связь с минобороны или правоохранителями России. Таким образом, удастся избежать наказания.