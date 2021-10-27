Реджеп Эрдоган затеял игру. Какую и почему он всё чаще делает критические заявления в адрес западных партнеров – читайте в блоге.

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Турция на пороге нового скандала

Турция снова оказалась на пороге нового скандала с США и коллективным Западом. Накануне Реджеп Эрдоган достаточно эмоционально заявил, что отдал распоряжение МИД Турции объявить персонами нон-грата 10 послов западных стран.

Проще говоря, Эрдоган заявил, что высылает послов США, Германии, Франции и еще 7 стран.

Если бы это произошло, это стало бы самым масштабным политическим разрывом Анкары с Брюсселем и Вашингтоном за все годы премьерства и президентства Эрдогана. И это, конечно же, имело бы последствия.

К слову, не успел Эрдоган выпалить свое заявление, как курс турецкой лиры тут же упал до рекордного уровня.

Кроме того, реальная высылка послов развязала бы руки Франции, которая уже однажды призывала НАТО исключить Турцию из Альянса. И этот скандал стал бы шикарным поводом для Эмануэля Макрона, чтобы закончить свою вражду с Анкарой на победной ноте.

Резко передумал

Но, неожиданно для многих, Эрдоган резко изменил свое решение и заявил, что передумал высылать дипломатов. Мол, реакция Запада показывает, что, цитирую: "Послы сделали шаг назад от клеветы на нашу страну и теперь они будут осторожнее".

Но в этом заявлении есть неувязка. Но обо всем по порядку, давайте разбираться, что вообще произошло.

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Чего хотели послы

Весь скандал разгорелся после того как послы США, Франции, Германии, Канады, Дании, Нидерландов, Финляндии, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции опубликовали совместное заявление. В нем они призвали турецкую власть освободить из тюрьмы некоего Османа Кавалу, который 4 года находится за решеткой.

Справка. Активіста Османа Кавалу судять за нібито причетність до спроби держперевороту у 2016 році.

В заявлении дипломаты обвинили правительство Эрдогана в неуважении демократии и верховенству закона, а также добавили, что турецкая судебная система недостаточно прозрачна и честна. Ведь Кавала находится за решеткой 4 года без обвинительного приговора.

К тому же ЕСПЧ еще в 2019 году признал Кавалу невиновным и призвал Анкару немедленно освободить заключенного. Но власти Турции это решение проигнорировали.

Кто такой Кавала

Это личный враг Реджепа Эрдогана. В 2013 году в Турции прошли антиправительственные протесты, после которых Эрдогану удалось победить на президентских выборах. Но спокойным его президентство назвать сложно, ведь уже в 2016 году в стране произошла попытка военного переворота.

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Османа Кавалу судят уже несколько лет / Фото Getty Images

Тогда ряд высокопоставленных военных захватили боевые самолеты, вертолеты и танки и попытались взять под контроль ключевые государственные учреждения. В результате стычек погибли более 250 человек, но Эрдоган устоял и начал мстить всем, кто был причастен к попытке его свержения.

За несколько лет после неудачного путча, турецкий президент упрятал за решетку до 40 тысяч человек.

Мстил Эрдоган и иным способом. Всех, кто хоть как-то был причастен к попытке переворота увольняли с работы, таких оказалось до 80 тысяч, – от военачальников до обычных учителей и журналистов.

В этой всей истории Эрдоган был уверен, что если США не финансировали попытку переворота против него, то как минимум американская разведка точно знала о готовящемся путче, но его, президента Турции, почему-то не предупредила.

Правда это, или нет – вопрос открытый, но Эрдоган именно так и считает уже 5 лет. И вот имя Османа Кавалы в этой истории стало давно именем нарицательным, Эрдоган считает бизнесмена и филантропа не просто причастным к попытке переворота, но и называет его турецким представителем американского бизнесмена Джорджа Сороса.

Во что верит Эрдоган

Эрдоган свято верит в то, что Сорос при посредничестве Кавалы и с помощью его денег сообща пытались сместить его с поста президента, как слишком неудобного Западу.

Кстати, именно на этом Эрдоган построил свою будущую политику. Мол, Турция политически самодостаточная страна, а потому со всеми её заявлениями Запад обязан считаться.

Так произошло и в этот раз. Заявление Эрдогана о высылке западных дипломатов, было эмоциональным.

Цель этого заявления была проста – поднять градус политической напряженности и показать турецкому избирателю, что Эрдоган – это сила, а Турция – это больше не региональное государство, это межрегиональный игрок с мощной международной повесткой и амбициями.



Заявление Эрдогана было эмоциональным / Фото Getty Images

Заявление о высылке дипломатов прозвучало еще и на фоне возвращения окрыленного Эрдогана из африканского турне, где его достаточно хорошо приняли.

И там же он выпалил еще одну скандальную фразу, за которую тут же зацепилась российская пропаганда, цитирую: "Кучка стран-победителей во Второй мировой войне не может решать судьбу всего мира".

Эрдогану важно показать, что он теперь сильный лидер, а потому не позволит никому лезть во внутренние дела своей страны, даже если они нарушают международные нормы.

К тому же Эрдоган привык максимально накалять обстановку перед важными встречами. Вспомните недавнюю панику вокруг закупки С-400 у Путина. Встреча с Путиным прошла, про С-400 не вспомнили и всё утихло.



Эрдоган встречался с Путиным / Фото Кремля

Тогда же Эрдоган требовал компенсацию более миллиарда долларов за то, что Турцию выбросили из сделки по постройке самолетов-невидимок. Тогда же называл Байдена худшим президентом США и тд.

Еще раньше Эрдоган был сильно недоволен тем, что Штаты признали ответственность турков за геноцид армян. Но время проходит и заявления Эрдогана остаются лишь словами.

История повторяется

Так происходит и сейчас. Уже на следующей неделе в Риме пройдет саммит лидеров стран Большой двадцатки! И накануне Эрдоган уже обмолвился, что там он планирует встретится с Джо Байденом. Кроме того там же его ждут встречи и с другими лидерами.

Как думаете, после высылки послов с ним там кто-то говорил бы? Нет, он стал бы изгоем, как минимум на один саммит. И это точно не оценили бы на Родине. Потому Эрдогану было важно показать свои зубы Западу прежде чем садится за стол переговоров.

Но, всё чаще такие заявления Эрдогана звучат как блеф, Запад даже не стал поднимать волну протеста против угрозы высылки дипломатов. Запад просто ждал пока Эрдоган остынет и сам отменит свое решение. Запад стал привыкать к шантажу Эрдогана.

Да и Эрдоган далеко не дурак. Он прекрасно понимает, что Турция нуждается в руке помощи Запада – это самый надежный союзник и партнер, который не мешает, а помогает Анкаре становится сильнее. Разрыв отношений с Западом обойдется дорого только самой Турции. И Эрдоган это понимает.

Интересно Жалкая ситуация, – премьер Финляндии о приказе Эрдогана выслать посла страны

Ведь обратите внимание – Эрдоган заявил, что он отменил решение о высылке дипломатов из-за того, что послы, цитирую: "Сделали шаг назад от клеветы на Турцию".

Но нестыковка заключается в том, что для дачи объяснений послов вызвали в МИД во вторник, а свое новое решение Эрдоган огласил в понедельник вечером…