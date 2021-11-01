Украинскому воину приходится целиться в свой дом

21-летний защитник Никита родом из Донецка. Из родного города уехал еще подростком, когда начались боевые действия на Востоке. Только стал совершеннолетним – подписал контракт. Объясняет, иначе он не мог сделать.

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"Пришли и отобрали дом! И сейчас я его отбираю обратно. Простой ответ, но содержательный", – отметил Никита.

Я не представлял себе, что придется воевать против тех, с кем жил столько. Все детство прожил, а сейчас оружием нужно целиться в свой дом,

– подчеркнул военный.

Вместе с собратьями Никита держит оборону Орехового. Враг там ведет себя агрессивно. Несмотря на то, что утро началось относительно спокойно, тишина может быстро прерваться, предупредили бойцы.



Никита стал защитником Украины в 18 лет / Фото 24 канала

Россияне провоцируют защитников

По словам Никиты, иногда с утра боевики открывают огонь. "Единично, но прицельно стреляют по посту. Провоцируют", – добавил он. В октябре 2021 года утром оккупанты открыли огонь из противотанковых гранат. Целили прямо по наблюдательному посту.



Боевики обстреляли наблюдательный пост / Фото 24 канала

Как рассказал военнослужащий Олег, они попали в габион. Вторая ракета застряла в мешках – сработал самоликвидатор и она разорвалась. А третья ракета не попала и улетела в поле.



Военнослужащий Олег рассказал об обстрелах в Ореховом / Фото 24 канала

Двое из бойцов как раз докладывали об обстреле командованию. Одна из гранат разорвалась рядом с ними. Однако укрепление оградило от обломков. Собратья рассказывают, что им просто повезло. Однако на том оккупанты не остановились. Продолжили стрельбу.

Дальше какая-то их группа вступила в стрелковое сражение. Дали адекватный ответ и все. Дальше они тихо сидели,

– резюмировал военнослужащий Олег.

Как подчеркнул украинский защитник Никита, если давать ответ на действия оккупантов, они затихают. "2 – 4 дня могут молчать", – добавил он.

Украинские защитники рассказали об обстрелах в Ореховом: смотрите видео

Боевики открыли огонь по съемочной группе

Но долго молчать русско-оккупационные войска не стали. Уже во время пребывания съемочной группы 24 канала на позициях открывали огонь. Чтобы не подвергать съемочную группу опасности, военные просили журналистов покинуть позицию. Сами же делали все, чтобы унять московитов.