Ценную икону Андрея Первозванного в серебряной Риге киевлянин закрепил на спине клейкой лентой под одеждой. Он также пытался перевезти другие объекты культурного наследия через украинско-российскую границу.
Интересно Французы строят катера для украинских пограничников: первый спустят на воду в ноябре
Украинец хотел вывезти ценности в Россию
В частности у него обнаружили художественные произведения, авторство которых, вероятно принадлежит Сальвадору Дали и Карлу Фаберже. В автомобиле Mercedes нашли и немалую сумму денег, которые владелец предусмотрительно скрыл.
Правоохранители заранее уведомили черниговских пограничников о возможной контрабанде товаров с культурной ценностью. Поэтому на границе с Россией автомобиль углубленно осмотрели.
На границе с Россией автомобиль контрабандиста углубленно осмотрели / Фото ГНСУ
Внутри нашли икону, художественные произведения и незадекларированные 1,67 миллиона российских рублей. В багаже киевлянина обнаружили также 10,6 тысячи долларов США, старинную посуду и автограф Дали с сертификатом.
Внутри авто нашли художественные произведения и деньги / Фото ГНСУ
Все предметы и автомобиль изъяли таможенники. Правоохранители выясняют обстоятельства правонарушения, назначили ряд экспертиз.
Пограничники спасли культурное наследие от контрабанды: смотрите видео ГНСУ
Контрабанда на границе: последние новости
- Экс-игрок сборной Украины перевез контрабанду икон в Россию. Там Анатолий Тимощук получил грамоту от так называемой "ДНР" и возвращаться назад не планирует.
- В середине октября 2021 года работники Госпогранслужбы Украины задержали партию контрабандных сигарет. Злоумышленники пытались провезти их в контейнере из Индии.
- Аналогичная ситуация произошла в Одесском порту, куда пытались ввезти сигареты на 13 миллионов гривен. В контейнере якобы с “резиновыми пневматическими шинами” обнаружили 660 тысяч пачек табачных изделий различных марок.