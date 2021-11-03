Ценную икону Андрея Первозванного в серебряной Риге киевлянин закрепил на спине клейкой лентой под одеждой. Он также пытался перевезти другие объекты культурного наследия через украинско-российскую границу.

Интересно Французы строят катера для украинских пограничников: первый спустят на воду в ноябре

Украинец хотел вывезти ценности в Россию

В частности у него обнаружили художественные произведения, авторство которых, вероятно принадлежит Сальвадору Дали и Карлу Фаберже. В автомобиле Mercedes нашли и немалую сумму денег, которые владелец предусмотрительно скрыл.

Правоохранители заранее уведомили черниговских пограничников о возможной контрабанде товаров с культурной ценностью. Поэтому на границе с Россией автомобиль углубленно осмотрели.



На границе с Россией автомобиль контрабандиста углубленно осмотрели / Фото ГНСУ

Внутри нашли икону, художественные произведения и незадекларированные 1,67 миллиона российских рублей. В багаже киевлянина обнаружили также 10,6 тысячи долларов США, старинную посуду и автограф Дали с сертификатом.



Внутри авто нашли художественные произведения и деньги / Фото ГНСУ

Все предметы и автомобиль изъяли таможенники. Правоохранители выясняют обстоятельства правонарушения, назначили ряд экспертиз.

Пограничники спасли культурное наследие от контрабанды: смотрите видео ГНСУ

Контрабанда на границе: последние новости