Российская армия 8 октября атаковала Прилуки в Черниговской области. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры, в результате чего в городе фиксируют сильное задымление.

Какова ситуация в Прилуках после вражеской атаки 8 октября?

В Прилуцком городском совете отметили, что 8 октября в результате попадания в один из объектов критической инфраструктуры вне города наблюдается значительное задымление.

Просим в случае изменения направления ветра по возможности не открывать окна и ограничить пребывание на улице до улучшения ситуации,

– говорится в сообщении.

В горсовете также призвали жителей города быть осторожными и придерживаться рекомендаций служб.

Что видели жители Прилук после российской атаки: смотрите видео

Как Россия терроризирует Черниговщину в последнее время?