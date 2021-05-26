Казалось, ничего более глупого придумать уже никому не удастся. Однако, вероятно, заочная победа Скабеевой в соревновании по сочинении глупостей не давала покоя пропагандисту из Беларуси Григорию Азаренку.

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До такого не додумалась бы даже Скабеева: белорусский пропагандист прямо восхвалял диктатуру

Григорий Азаренок упорно поддерживает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Мы не знаем, сознательно или бессознательно, но отрабатывает эту поддержку Азаренок на государственном белорусском телевидении на все 100.

Вот и теперь в одном из эфиров он унизил оппозиционных журналистов Беларуси. А рядом с этим раскритиковал Евровидение-2021. И все бы, может, ничего, но в итоге он заявил, что от всего этого "спасет" Беларусь именно диктатура.

В сети распространяется видео фрагмента программы: вот, что там говорит Азаренок о Евровидении

"Посмотрите, что вчера выиграло Евровидение. Это – бестиарий извращенцев, голубых дегенератов, пахнущего СПИДом мусора. Слава Богу, что в Беларуси это не показывали".

"Современный мир – демократии и прогресса – успешно прогрессирует в сторону полного маразма, в сторону безумных извращений, в сторону особей в стрингах, в сторону уничтожения всего человеческого в человеке. От этого "прогресса" мы должны отгородиться железным занавесом".

"Пусть лучше у нас будет диктатура. Весь мир тонет в этой бездне, но Беларусь останется островом свободы!" (к слову, "островом свободы" называли Кубу – и называли ее так, что интересно, именно пропагандисты коммунистического диктаторского режима).

Несколько "перлов" Азаренка о журналистах и ​​СМИ

Затем Азаренок переключился на оппозиционных белорусских журналистов. Их он тоже считает "особями в стрингах", которые поливают грязью действующую власть и "требуют государство для себя".

Дальше – больше: всех людей с революционными настроениями Азаренок причислил к "армии дебилов и дегенератов" . А средства массовой информации, которые критикуют власть – назвал "инкубаторами дегенератов".

Куда причислить после этого всего самого Григория – трудно и предположить.

Стоит заметить, что даже россияне шокированы такими слововывертами. Например, в телеграм-канале "Двач" написали так: "пропаган*оны лугабского телека переплюнули наших Киселевых и Соловьевых".

При чем здесь Мазепа

Что интересно, Григорий Азаренок вел эфир с цитируемыми выше словами на фоне фотографии "Ордена Иуды".

Этот "орден" сделали в одном экземпляре в 1709 году по приказу Петра I (тогда еще царя России). А получить "награду" должен был украинский гетман Иван Мазепа – за, по мнению Петра, предательство под Полтавой.

Весила поделка 5 килограммов, а изобразили на ней библейского Иуду, предавшего Иисуса и повесившегося на осине, и 30 сребреников под ним. Ну и надпись с проклятием там тоже разместили.

Однако, каким образом касается "Орден Иуды" к Евровидению – нам пока не ясно. Как и в общем то, что сейчас на самом деле происходит в Беларуси.