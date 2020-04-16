Примерно 30% магазинов в Украине могут не открыться после карантина, – эксперты

Ритейлеры ведут переговоры об условиях аренды на период карантина. При наихудшем сценарии развития ситуации и неготовности арендодателей к снижению цен после завершения карантина могут не открыться примерно треть магазинов.

О перспективе прекращения деятельности магазинов в Украине после карантина рассказали в компании Colliers International.

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Эксперты прогнозируют значительное снижение арендных ставок после отмены карантина. Оно продлится по меньшей мере шесть месяцев и нужно для сохранения бизнеса арендаторов.

По худшему сценарию и в случае неготовности арендодателей существенно пересмотреть арендные условия до 30% магазинов могут не открыться после карантина,

– считают эксперты.

Операционный директор Budhouse Group (ТРЦ Fabrika в Херсоне и "Любава" в Черкассах) Максим Гаврюшин подтвердил, что в случае продления карантина часть арендаторов будет иметь трудности с открытием. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По словам Гаврюшина, в течение первого месяца карантина велись переговоры с арендаторами об условиях сотрудничества. Сейчас он не комментирует, сколько ритейлеров не откроются, когда снимут ограничения.

Все будет зависеть от того, продлят карантин. Если продолжат, части арендаторов уже сложно будет начать работу заново,

– пояснил он.

Но добавил, что если часть арендаторов не переживет карантин, пострадают прежде всего торговые центры. В таком случае процесс восстановления может затянуться не на год, а на полтора – два года. Однако при условии завершения карантина в начале мая, вероятно, удастся восстановиться до года.

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