Во время своей речи он выразил поддержку нашему народу, защищающему родную землю от российских оккупантов, заявив, что "мир един с Украиной".
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Принц Гарри также отметил украинских военнослужащих мужчин и женщин, поехавших в Нидерланды, чтобы принять участие в соревнованиях "Игр непокоренных".
Вы сказали мне вчера, почему решили присоединиться к нам, невзирая на все шансы. Вы сказали, что пришли на эту глобальную арену не просто для того, чтобы показать свою силу, а чтобы сказать свою правду, правду о том, что происходит в вашей стране,
– отметил внук королевы.
Принц Гарри выступил на церемонии открытия "Игр непокоренных" / Фото AP
Что такое "Игры непокоренных"
Invictus Games – международные спортивные состязания в паралимпийском стиле. В играх, основанных принцем Гарри, участвуют раненые военнослужащие и ветераны. Соревнования проходят в таких видах спорта как баскетбол на колясках, волейбол сидя и гребли в зале.