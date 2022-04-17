Во время своей речи он выразил поддержку нашему народу, защищающему родную землю от российских оккупантов, заявив, что "мир един с Украиной".

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Принц Гарри также отметил украинских военнослужащих мужчин и женщин, поехавших в Нидерланды, чтобы принять участие в соревнованиях "Игр непокоренных".

Вы сказали мне вчера, почему решили присоединиться к нам, невзирая на все шансы. Вы сказали, что пришли на эту глобальную арену не просто для того, чтобы показать свою силу, а чтобы сказать свою правду, правду о том, что происходит в вашей стране,

– отметил внук королевы.



Принц Гарри выступил на церемонии открытия "Игр непокоренных" / Фото AP