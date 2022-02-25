Такую чуть ли не угрозу выразили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщили в российском государственном пропагандистском медиа, передает 24 канал.

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Возможное принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов от России,

– заявили в тамошнем МИД.

Предпосылки

Еще в январе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявлял , что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на скорейшее вступление в НАТО в случае подачи заявки на членство. Однако тогда страны не имели такого намерения.

Еще перед этим министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия , которые потребуют адекватного ответа российской стороны.

К слову! Финляндия имеет 1 335-километровую границу с Россией, расположенную в регионе Балтийского моря и Крайнего Севера – у порога России.