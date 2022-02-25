Такую чуть ли не угрозу выразили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщили в российском государственном пропагандистском медиа, передает 24 канал.
Внимание Украинцы в соцсетях массово призывают НАТО "закрыть" небо Украины
Возможное принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов от России,
– заявили в тамошнем МИД.
Предпосылки
Еще в январе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на скорейшее вступление в НАТО в случае подачи заявки на членство. Однако тогда страны не имели такого намерения.
Еще перед этим министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия, которые потребуют адекватного ответа российской стороны.
Еще после незаконного захвата Россией временно оккупированного украинского полуострова Крым и начала войны на востоке Украины в 2014 году о балтийском регионе постоянно говорят как о "горячей точке" НАТО – Россия.