Чаще всего оккупанты вывозят украинцев из окруженного Мариуполя в Россию. Там их отправляют в фильтрационные лагеря. Есть свидетельства, что у них забирают мобильные телефоны и документы, после чего отправляют в отдаленные российские города.

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По данным украинских властей, российские оккупанты вывезли из Мариуполя около 30 тысяч человек в Россию или в захваченные районы Донецкой области.

В Офисе Президента разработали алгоритм действий на случай, если вы или ваши родные были принудительно депортированы российскими оккупантами

Что делать, если вы были принудительно депортированы

Храните важную информацию

Выпишите на лист телефонные номера близких и всегда держите его при себе.

Храните украинские документы, удостоверяющие личность.

При первой возможности восстановите электронные версии документов в "Дие".

Держите связь с близкими

Храните украинские сим-карты и при первой возможности устанавливайте связь с родными в Украине и сообщайте им обо всем, что с вами происходит.

Берегите свою приватность

Очистите телефонную книгу и переписки в мессенджерах.

Старайтесь не давать видео интервью и не комментировать депортацию для журналистов, независимо от того, кем они представляются.

Если ваши близкие были депортированы, сообщите об этом по телефонам

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